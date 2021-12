Prima della Scala, 12 minuti di applausi per il Macbeth. VIDEO

Il dramma lirico di Giuseppe Verdi, con la direzione di Riccardo Chailly e un cast stellare, ha inaugurato la stagione. Un 7 dicembre ritrovato, dopo quello dello scorso anno in un teatro completamente vuoto. Dal loggione qualche contestazione per una regia forse troppo moderna. Anna Netrebko: "E' un nuovo mondo dell'opera e noi lo amiamo". Standing ovation per il presidente Mattarella all'ultima prima del suo mandato

Applauditissimi i quattro protagonisti Luca Salsi, Anna Netrebko, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov. Felici e commossi, al termine dello spettacolo hanno difeso la messa in scena. "Il pubblico ha sempre ragione e non si dicute. Ma noi non dobbiamo essere condizionati da questo. Abbiamo dato il massimo fin dalla prima prova, lo scorso 25 ottobre. Se vogliamo solo scene dipinte stiamo a casa ad ascoltare dischi, che è meglio" rimarca il baritono Luca Salsi.

Un messaggio per i teatri ancora chiusi

approfondimento

Prima della Scala a Milano: tutti i look dei vip. FOTO

Tanti i protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo presenti. Tra questi Giorgio Armani, che dalla scorsa primavera è tornato ad essere socio sostenitore della Fondazione Scaligera e che ha curato l'addobbo floreale all'interno del Piermarini. "Dispiace che sia l'ultima prima di Mattarella" ha detto Armani entrando nel foyer (VIDEO). Presenti anche l'étoile Roberto Bolle (VIDEO), Diodato, Luca Argentero, Cesare Cremonini, Placido Domingo e Manuel Agnelli. "Trovo gli interpreti straordinari. La lirica può essere anche questo, non solo per esperti. Bisogna essere essere comunicativi con tutti" ha commentato durante l'intervallo il cantautore, frontman degli Afterhours e giudice di X Factor (VIDEO).

Una prima in cui la Scala ha ritrovato il suo pubblico dopo lo spettacolo "A riveder le stelle" andato in streaming lo scorso anno da un teatro completamente vuoto.

E questa sera tra gli ospiti c'era anche il virologo Roberto Burioni. “L’anno scorso non c’eravamo, quest’anno l’orchestra è in buca, noi in platea e sui palchi. Tutto questo è possibile grazie ai vaccini” ha sottolineato.

Una giornata di rinascita con il pensiero rivolto agli artisti ancora lontani dalle scene a causa della pandemia.



"Vorrei dare un messaggio fraterno a tutti i teatri che non hanno questa fortuna di essere aperti. Come in Germania o in Austria. Vogliamo dire che pensiamo a tutti quelli che lavorano in questi teatri" ha detto il sovrintendente Dominique Meyer.