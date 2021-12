Prima della Scala a Milano: tutti i look dei vip. FOTO

1/22 ©Ansa

Al via la Stagione d’Opera 2021/2022 del Teatro alla Scala di Milano con Macbeth di Giuseppe Verdi diretto dal Maestro Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore. Molti i vip arrivati al Teatro per l’occasione. Da Dylan Sprouse a Giorgio Armani: ecco i look

Prima della Scala, Davide Livermore: “Un Macbeth onirico, come il film Inception”. VIDEO