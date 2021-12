Prima alla Scala, ovazione per Mattarella. Meyer: "Felice"

SALA: "UNA NORMALITÀ DIVERSA"

leggi anche

Prima della Scala, Livermore: “Un Macbeth onirico come film Inception”

Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala si tratta di una “normalità diversa”, fatta di green pass e mascherine: "Credo che la cosa più sbagliata sia l'attesa di quando tutto questo finirà – ha detto il sindaco - Siccome non lo sappiamo, viviamo. Viviamo con prudenza". Per Roberto Bolle “è un segnale di ripartenza ed è importante essere tornati al 100% di capienza. Per la cultura è un momento molto importante dopo un periodo difficile per tutti ma soprattutto per gli artisti. Questa serata è un ottimo segnale e un ottimo auspicio”. Sulla stessa lunghezza d’onda il cantante e giudice di X Factor Manuel Agnelli: "Un segnale per un settore tra i più trascurati, anche piuttosto malamente”, ha detto.