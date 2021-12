1/22 credits: Brescia e Amisano/Teatro alla Scala

Il pubblico in platea, gli applausi. Col Macbeth di Giuseppe Verdi, la Prima della Scala torna in presenza, dopo che l'anno scorso l'evento del 7 dicembre, il concerto ...A riveder le stelle, andò in scena a porte chiuse, trasmesso in streaming, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid. Quest'anno il Piermarini torna a riempirsi per l'opera con la regia di Davide Livermore e la direzione di Riccardo Chailly

