Roberto Bolle all'Expo di Osaka manifesta per la pace con Imagine

Durante l’Esposizione Universale in Giappone, l’Etoile italiano ha concluso la sua esibizione con un segnale carico di significato, mostrando drappi arcobaleno sulle note di John Lennon per ribadire l’impegno dell’arte a favore della convivenza in tempi segnati da tensioni globali

La danza non ha bisogno di passaporto per attraversare i confini, e Roberto Bolle, con la sua grazia e il suo impegno civile, lo ha ricordato a tutti all’Expo di Osaka 2025. L’Etoile, già ambasciatore dell’italianità nel mondo, ha trasformato il palcoscenico internazionale del Padiglione Italia in un messaggio universale di pace, in un momento storico in cui i conflitti sembrano espandersi a macchia d’olio.

Al termine del suo atteso Gala, davanti a un pubblico incantato, Bolle ha voluto imprimere un segno forte e necessario: mentre sullo schermo scorrevano la parola “pace” in tutte le lingue del mondo, le bandiere arcobaleno hanno fatto il loro ingresso, accarezzate dalle note di Imagine di John Lennon. Un gesto simbolico, potente, che ha ricordato a tutti che la danza, come ogni forma d’arte, non è un atto isolato ma un dialogo con la contemporaneità.