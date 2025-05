Dopo Firenze è arrivato a Milano il balletto di Bigonzetti ispirato alla figura di Michelangelo Merisi che Bolle ha portato per la prima volta in Italia in versione integrale. Una coreografia che esalta la bellezza fisica e allo stesso tempo scava nel tormento interiore del genio. “C’è molto teatro nella sua pittura – sottolinea l’étoile a Sky Tg24 – Sul palco i nostri corpi sono tagliati e plasmati dalla luce. La sensazione è di essere in una tela, è qualcosa di molto speciale”. Poi annuncia nuove date in autunno