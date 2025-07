Sting, concerto a Bassano del Grappa annullato: biglietti rimborsati

Lo spettacolo previsto al Parco Ragazzi del '99 non avrà luogo a causa del maltempo che ha reso impossibile l'evento. Gli spettatori riceveranno indietro l'importo pagato per l’ingresso, con procedure attive online e nei punti vendita nelle date comunicate dagli organizzatori

La pioggia ha spento la musica di Sting a Bassano del Grappa. Il concerto, in programma ieri al Parco Ragazzi del '99, è stato definitivamente annullato a causa delle avverse condizioni meteo che hanno reso impraticabile l’area e impossibile individuare una nuova data utile per il recupero dell’evento.

“Fino all'ultimo, ma la pioggia ha vinto”

“Abbiamo cercato fino all'ultimo – ha spiegato Valerio Simonato, titolare di DuePunti Eventi – di portare a termine il concerto, nonostante le previsioni meteo negative, anche anticipandone l’orario di inizio. Purtroppo, un violento acquazzone ha reso l’area impraticabile, costringendoci prima all’annullamento della serata e poi alla cancellazione definitiva”. Il sindaco, in accordo con la Prefettura, ha firmato un provvedimento che disponeva la sospensione di tutte le attività all’aperto, mettendo in primo piano la sicurezza del pubblico e degli operatori. Una scelta inevitabile, nonostante il dispiacere per gli spettatori, molti dei quali giunti da altre regioni appositamente per assistere al live dell'artista britannico. “Abbiamo sperato in un recupero – ha aggiunto Simonato – ma motivi organizzativi legati al tour internazionale di Sting non hanno consentito di trovare una nuova data