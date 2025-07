Sting, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo la data di Roma, mercoledì 9 luglio Sting ( FOTO ) proseguirà la tournée esibendosi sul palco di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine. Ad aprile il cantautore ha pubblicato Sting 3.0 Live registrato durante la tournée mondiale con il chitarrista Dominic Miller e il batterista Chris Maas . L’album è una raccolta di suoi celebri brani, tra i quali Be Still My Beating Heart, mai pubblicato in versione live.

Sting è tra gli artisti di maggior successo nella storia della musica. Dopo l’affermazione come frontman del gruppo britannico The Police, l’artista si è dedicato alla carriera solista conquistando consensi straordinari. Tra i suoi album più apprezzati citiamo Brand New Day, Mercury Falling, Ten Summoner's Tales, The Soul Cages e The Dream of the Blue Turtles. Spazio anche alle collaborazioni: da On Silent Wings con Tina Turner (FOTO) a Always on Your Side con Sheryl Crowe passando per Rise & Fall di Craig David.

Inoltre, nel corso degli anni il cantautore ha collezionato numerosi riconoscimenti. Ricordiamo diciassette statuette ai Grammy Awards, tra i quali quella nella categoria Best Song of the Year grazie al brano Every Breath You Take, primo singolo estratto dall’album Synchronicity pubblicato nel 1983. Segnaliamo anche tre riconoscimenti ai BRIT Awards e quattro nomination per la Miglior canzone originale agli Academy Awards.