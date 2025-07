Sting live a Roma: il 7 luglio alla cavea dell'Auditorium

Il 7 luglio 2025 Sting arriva all’Auditorium Parco della Musica di Roma con il tour mondiale “3.0” per il Roma Summer Fest. Ad accompagnarlo sul palco Dominic Miller e Chris Maas, in una serata che ripercorrerà i grandi successi dei Police e della sua carriera solista. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e per chi vuole vivere un concerto sotto le stelle con un artista che ha segnato intere generazioni

Con 17 Grammy in bacheca e oltre cento milioni di album venduti, Sting continua a spingere i confini della musica con la sua voce inconfondibile e la sua presenza scenica magnetica. Il tour “Sting 3.0” ha ispirato anche il nuovo singolo I Wrote Your Name (Upon My Heart), uscito a settembre 2024, che sta già conquistando le playlist internazionali.

Sul palco insieme a lui ci saranno Dominic Miller , storico chitarrista e compagno di mille avventure musicali, e Chris Maas alla batteria, in una serata che si preannuncia carica di successi intramontabili, dalle hit dei Police alle perle della sua carriera solista.

Preparatevi a cantare “Every Breath You Take” a squarciagola. Il 7 luglio 2025 Sting porta il suo tour mondiale “3.0” nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per uno degli appuntamenti più attesi del Roma Summer Fest.

Tra impegno e atmosfere anni Otttanta

Non è solo musica: Sting è un artista impegnato, attivista convinto, fondatore con la moglie Trudie Styler del Rainforest Fund per proteggere le foreste pluviali e le popolazioni indigene, sostenitore di Amnesty International e Live Aid. Il suo impegno civile rispecchia quella portata universale che ritroviamo nelle sue canzoni, capaci di unire generazioni diverse in un coro collettivo.

Il concerto di Roma sarà un’occasione per rivivere le atmosfere anni Ottanta e Novanta e per scoprire le nuove sfumature del suo repertorio, in una serata sotto le stelle che si preannuncia sold-out.

Chi ama la musica sa che ogni concerto di Sting non è mai uguale al precedente, e questo Roma Summer Fest 2025 sarà l’occasione per ricordarlo. Preparati a un viaggio tra pop, reggae, rock e jazz, in perfetto stile Sting: elegante, intenso e capace di arrivare dritto al cuore.