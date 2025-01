Sting posticipa i suoi concerti su consiglio medico: cosa sappiamo

Sting ha posticipato i suoi concerti su consiglio del medico, a causa di una non specificata malattia. “È con sincero rammarico che Sting deve cancellare la sua apparizione ai Bass Magazine Awards e posticipare i suoi concerti STING 3.0 a Phoenix, in Arizona (originariamente previsto il 24 gennaio) al 1 giugno e a Wheatland, in California (originariamente previsto il 26 gennaio) al 28 maggio, così come la sua esibizione al 20esimo anniversario della Cherrytree Music Company, ora in corso il 29 maggio”, si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Instagram del cantautore. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date. “Sting si scusa sinceramente per qualsiasi inconveniente ed esprime la sua gratitudine ai fan per la loro comprensione”.