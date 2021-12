Prima Scala, Livermore a Sky TG24: "Mattarella incantato"

"Oggi si parla di rinascita ed è un momento forte, vogliamo andare avanti cercando un equilibrio fra l'esigenza della nostra arte e la necessità di tutelare la salute sia degli spettatori che dei lavoratori". Così Dominique Meyer, sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, ai microfoni di Sky TG24 ha commentato il ritorno del pubblico alla prima del Piermarini, che quest'anno ha aperto la stagione col Macbeth di Verdi (FOTO - I LOOK). Meyer ha voluto anche mandare "un messaggio fraterno a tutti i teatri che non hanno la fortuna di essere aperti, penso ai teatri in Germania e in Austria" e un "pensiero a tutte le vittime di questa pandemia" (GUARDA IL VIDEO).