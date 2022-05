Nostalgia, il trailer del film di Mario Martone in concorso a Cannes

La pellicola sarà presentata in Concorso al 75º Festival di Cannes e uscirà nelle sale italiane il 25 maggio. Nel cast Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Artem, Salvatore Striano, Virginia Apicella

Ecco il trailer ufficiale del film Nostalgia diretto da Mario Martone e tratto dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea. L'opera verrà presentata in anteprima mondiale alla 75.ma edizione del Festival di Cannes. Insieme a Le otto montagne con Alessandro Borghi e Luca Marinelli e a Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi, il lungometraggio del regista napoletano gareggerà per conquistare l'ambita Palma D'oro che l'Italia non vince dal 2001, quando trionfò Nanni Moretti con La Stanza del figlio. Nostalgia racconta la storia di Felice che dopo quarant’anni di lontananza, torna nel suo luogo di nascita, il rione Sanità, nel ventre di Napoli. Riscopre i luoghi, i codici del quartiere e un passato che lo divora.