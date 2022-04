Festival di Cannes 2022, in concorso il film Le Otto Montagne

Le otto montagne", scritto e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, sarà presentato in anteprima mondiale in concorso al Festival di Cannes

La 75.ma edizione del Festival di Cannes vedrà la presenza di un altro titolo titolo italiano, in co-produzione con il Belgio. Si tratta di Le Otto montagne. La pellicola è tratta dall omonimo romanzo di Paolo Cognetti edito in Italia da Einaudi e vincitore del premio Strega nel 2017. La regia e la sceneggiatura sono state affidate alla coppia, nella vita e sullo schermo, formata da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. L'opera è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e co-prodotto da Vision Distribution in collaborazione con Sky. Vision curerà anche le vendite internazionali. I protagonisti del film sono Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Completano il cast Filippo Timi ed Elena Lietti