Festival di Cannes 2022: tutto quello che c'è da sapere,

L’Italia non vince la Palma d'oro dal 2001, anno in cui Nanni Moretti si aggiudico il prestigioso riconoscimento grazie a La Stanza del figlio. Quest'anno ci sono ben tre pellicole italiane che cercando vincere il premio più ambito sulla Croisette. Al momento il più accreditato per un'eventuale vittoria finale è Nostalgia , il nuovo film di Mario Martone, tratto dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea e interpretato da Pierfrancesco Favino. L'altro titolo Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi, che narra i suoi Anni Ottanta a Parigi nella scuola di teatro di Patrick Chereau (si tratta di una coproduzione italofrancese). Infine è stato aggiunto in corso d'opera, Le Otto montagne, una produzione Italia/Francia/Belgio che vede protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi. La pellicola è diretta da Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch ed è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Paolo Cognetti , Premio Strega nel 2017.

Kylie Minogue, Cristina Aguilera, Ricky Martins , Salma Hayeck, Viola Davis , Forest Whitaker , Forest Whitaker , Jasmine Trinca, Valeria Golino, Tom Cruise, Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Marco Bellocchio. Anthony Hopkins, Anne Hathaway Isabelle Huppert, Lee Jung-Jae, Marion Cotillard, Tilda Swinton, Idris Elba, Alicia Vikander, Valeria Bruni Tedeschi, David Cronenberg, Kristen Stewart, Lea Seydou, Claire Denis, Margaret Qualleu, Baz Luhrman, Austin Butler, Mads Mikkelsen, Michelle William, Javier Bardem, Alice Rohrwacher. Sono solo alcune della star che dovrebbero sfilare sul tappeto rossi della 75,ma edizione del Festival di Cannes. E oltre ai red carpet dei film più importanti e alle cerimonie di apertura e di chiusura della kermesse, sono svariati appuntamenti collaterali che impreziosiranno la Croisette. Tra questi segnaliamo l' evento Magnum (previsto per il 19 maggio) amfAR Gala (il 26 all’Hotel du Cap-Eden-Roc di Antibes) per raccogliere fondi contro la lotta all’AIDS e il Women in motion award è il Premi(il 22).

Una nuova Palma d'Oro per Cannes

Per celebrare i 75 anni di Cannes, Caroline Scheufele, direttrice artistica di Chopard, partner del festival da 25 anni, ha scelto di reinterpretatre la Palma d'Oro costellando due delle sue foglioline con diamanti provenienti da fornitori certificati dal Responsible Jewellery Council. la prima sarà composta da 75 diamanti incastonati a simboleggiare il giubileo del Festival, mentre la seconda fogliolina conterrà 25 diamanti per festeggiar il il quarto di secolo della partnership tra la kermesse e la Maison. Infine la Palma in oro etico giallo 18 carati certificato Fairmined non verrà più fissata un cuscino in cristallo di rocca, ma su una base in quarzo rosa, pietra simbolo dell'amore. Non a caso, per la mitologia greca, questa gemma, di color rosa cipria, è nata dalle stesse mani di Afrodite. E il tema scelto da Caroline Scheufele per l'edizione di quest'anno a Cannes è proprio questo: Chopard Loves Cinema.