Festival di Cannes, Christina Aguilera e Ricky Martin all'amFAR Gala

Christina Aguilera, Ricky Martin e Charli XCX si esibiranno all'amfAR Gala, evento charity organizzato da The Foundation for AIDS Research in occasione del Festival di Cannes. Il tradizionale evento benefico dedicato alla ricerca sull'AIDS ospita ogni anno numerosi artisti e celebrità. Quest'anno la sfilata sarà curata ancora una volta da Carine Roitfeld, fashion editor francese e sostenitrice di amfAR, nota per essere l'ex redattore capo di Vogue Francia e per aver fondato la rivista CR Fashion Book.

amFAR Gala, gli ospiti di quest'anno approfondimento Christina Aguilera, pubblicato il video del singolo Santo con Ozuna L'ospite d'onore di questa edizione sarà Robert De Niro. Svelato anche il tema della sfilata, Let's Get Married (Sposiamoci), nella quale sfileranno stilisti e brand prestigiosi come Gucci, Louis Vuitton, Oscar de la Renta, Givenchy, ma anche Chanel, Fendi, Balenciaga, Valentino, Tom Ford, Armani, Versace, Burberry, Dior e molti altri. I look della sfilata saranno disponibili per la vendita durante un'asta dal vivo, condotta dal mercante d'arte svizzero Simon de Pury. L'asta includerà anche opere d'arte contemporanea e oggetti di lusso. Naturalmente, tutti i proventi andranno al lavoro di ricerca sostenuto da amfAR. Oltre alle esibizioni di Christina Aguilera, Ricky Martin e Charli XCX, sono stati annunciati anche i nomi di alcune star che sicuramente parteciperanno all'evento. Tra queste Kate Hudson, Milla Jovovich, Vanessa Hudgens e Michelle Williams. Quest'anno, a differenza dello scorso in cui presenziarono solo 400 invitati a causa della pandemia, sono previsti circa mille ospiti. Il galà dell'amfAR si terrà all'Hôtel du Cap-Eden-Roc il 26 maggio. Il Festival di Cannes, invece, si svolgerà dal 17 al 28 maggio.

amFAR Gala, l'edizione 2021 approfondimento Cannes senza Amfar Gala, le foto più belle delle ultime 5 edizioni A luglio 2021 amfAR ha raccolto 9,3 milioni di euro, nel tempo di una cena e di un'asta presieduta dalla madrina Sharon Stone. A causa della pandemia, il numero degli ospiti si era dimezzato a 400 persone. Proprio a causa del Covid, il charity gala dello scorso anno si svolse nel cortile di Villa Eilenroc, a Cap d’Antibes. La cena in stile anni Venti venne allietata dalla musica di Alicia Keys e dalla sfilata, organizzata sempre da Carine Roitfeld. Madrina dell’evento fu Sharon Stone, ambasciatrice della Fondazione per la ricerca sull’Aids dagli anni ’90. Tra i preziosi cimeli battuti all'asta lo scorso anno, un anello di diamanti appartenuto a Elizabeth Taylor. Partito da una base di 15mila euro, il gioiello è stato venduto per 34mila. Dal 1993, amfAR ha raccolto 245 milioni di dollari per la ricerca e la prevenzione dell'AIDS, e questo proprio grazie alle sue prestigiose aste organizzate durante il Festival di Cannes.