Le otto montagne, teaser del film con Marinelli e Borghi. VIDEO

È uscito il teaser trailer del film “Le otto montagne”, diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

La pellicola tratta dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti sarà presentata in concorso alla 75a edizione del Festival di Cannes: verrà proiettata domani alla kermesse cinematografica, mercoledì 18 maggio alle ore 22.30.

Oltre ai due attori protagonisti sopracitati, arricchiscono il cast Filippo Timi, Elena Lietti ed Elisabetta Mazzullo.



La storia narrata è quella di un'amicizia che nasce tra i due protagonisti fin dai tempi dell'infanzia. Una volta diventati adulti, i due tenteranno di prendere le distanze dal destino dei loro padri, tuttavia il fato li porterà a tornare sulla via di casa. I due protagonisti sono Pietro, un ragazzo di città, e Bruno, uno degli ultimi bambini rimasti nel villaggio di montagna in cui Pietro da sempre va in villeggiatura d'estate. Una volta cresciuto, Bruno rimarrà fedele alle sue amate montagne: è Pietro quello che invece finisce per tradirle a più riprese. Dopo parecchi anni in cui i due non si sono più visti, si ritroveranno. E quell'incontro gli farà sperimentare l'amore e la perdita.

“Le otto montagne” è la storia di un legame profondo, di un'amicizia vera e indissolubile, solida come il granito che compone proprio le grandi protagoniste messe a titolo. La montagna simboleggia anche i grandi sforzi che bisogna fare per scalare la vita, i problemi che ciascuno di noi è portato ad affrontare sia fisicamente sia psicologicamente.



Potete guardare il teaser trailer del film “Le otto montagne” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.