Il programma della domenica della Mostra del Cinema di Venezia 2023 fa spazio a La Bête, (in inglese, The Beast), pellicola in Concorso del francese Bertrand Bonello che a Venezia si fa carico di sfilare in prima linea, in assenza dei suoi attori protagonisti: Léa Seydoux e George MacKay. Il regista sfoggia un completo leggero e posa con Elsa Jin, designer di gioielli apprezzatissima, le cui creazioni sono state spesso protagoniste dei red carpet. Completo con giacca anche per lei (decorato da una delle sue splendide spille). Voto: 7.5 (per entrambi)

