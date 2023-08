Celebre attrice, ex modella e showgirl nata a Cagliari nel 1977, Caterina Murino non ha certo bisogno di presentazioni. Ricordiamo tutto quello che bisogna sapere sulla madrina della kermesse che da domani andrà in scena a Venezia. Dal debutto al cinema nel 2002, Murino ha recitato in oltre 30 film, più di 20 spettacoli televisivi, tra serie e programmi, e oltre 10 produzioni teatrali