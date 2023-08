Mostra del Cinema di Venezia 2023, tutto quello che c'è da sapere

L’edizione numero 80 della rassegna inizia mercoledì 30 agosto e si conclude sabato 9 settembre. Sono 23 i film in gara, tra cui 6 diretti da italiani. Dalle opere in concorso a quelle presentate fuori dalla competizione, fino alle date delle proiezioni e alla vendita dei biglietti, ecco tutto quello che c’è da sapere

Manca pochissimo al via della Mostra del Cinema di Venezia: l’edizione 2023, la numero 80, inizia mercoledì 30 agosto e si conclude sabato 9 settembre. Saranno 11 i giorni dedicati ai 23 film in concorso, di cui 6 italiani e 7 americani (su cui però aleggia lo spettro dello sciopero organizzato dal sindacato degli sceneggiatori e quello di molti attori, che rischia di mettere in dubbio anche la presenza di diverse star sul red carpet). Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ottantesima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (LO SPECIALE).



Cos’è la Mostra del Cinema di Venezia L’edizione numero 80 della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera, è in programma al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre. La Mostra, si legge sul sito, “si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria, in uno spirito di libertà e di dialogo”. La prima Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica ha avuto luogo dal 6 al 21 agosto del 1932, mentre la prima rassegna competitiva è stata la seconda edizione, svolta dal 1 al 20 agosto del 1934. Nel corso della rassegna, a cui quest’anno partecipano 23 diversi film, vengono assegnati alcuni premi: il principale - e tra i più prestigiosi del settore - è il Leone d’Oro al migliore film. leggi anche Mostra del Cinema di Venezia 2023, tutti gli eventi collaterali

Mostra del Cinema di Venezia 2023: i film in concorso Come detto, sono 23 i film in concorso nell’edizione numero 80 della Mostra del Cinema di Venezia. Per essere ammesse, le opere dovevano rispettare alcune regole: essere state completate a partire dall’11 settembre 2022; non aver avuto alcuna forma di distribuzione commerciale o diffusione su Internet; non aver avuto alcuna proiezione pubblica e/o aperta alla stampa, né aver partecipato in precedenza a nessun’altra manifestazione cinematografica, incluse quelle del paese d’origine. Tra i film in gara quest’anno, ce ne sono 6 realizzati da registi italiani: si tratta di Comandante, firmato da Edoardo De Angelis; Io Capitano, firmato da Matteo Garrone; Finalmente l’Alba, firmato da Saverio Costanzo; Enea, firmato da Pietro Castellitto; Lugo, firmato da Giorgio Diritti e Adagi, firmato da Stefano Sollima. Tra gli altri film in gara, ben sette arrivano dall’America: Origin, di Ava DuVernay; The Killer di David Fincher; Priscilla di Sofia Coppola; Maestro di Bradley Cooper; Ferrari di Michael Mann; Povere Creature! di Yorgos Lanthimos; Memory, di Michael Franco. Gli altri film in concorso sono: Bastarden, di Nikolaj Arcel; Dogman, di Luc Besson; La Bête, di Bertrand Bonello; Hors-Saison, di Stéphane Brizé; Aku wa sonzai Shinai, di Ryusuke Hamaguchi; Zielona granica, di Agnieszka Holland; Die theorie von allem, di Timm Kröger; El Conde, di Pablo Larraín; Kobieta Z…, di Malgorzata Szumowska e Michal Englert; Holly, di Fien Torah. leggi anche Mostra del cinema di Venezia 2023, Il lido si tinge di rosso

i film fuori concorso Nel corso della Mostra vengono usualmente presentati anche film che non partecipano al concorso. Si tratta, spiega ancora il sito ufficiale della Biennale di Venezia, di “lavori di autori affermati, film nei quali la dimensione spettacolare si accompagna a forme di originalità espressiva, e documentari”. Quest’anno sono Coup de chance, di Woody Allen; The wonderful story of Henry Sugar, di Wes Anderson; The Penitent - A rational man, di Luca Barbareschi; La Sociedad de la nieve, di J.A. Bayonca; L’ordine del tempo, di Liliana Cavani; Vivants, di Alix Delaporte; Daaaaaali!, di Quentin Dupieax; The Caine mutiny court - Martial, di William Friedkin; Making of, di Cédric Kahn; Aggro Dr1ft, di Harmony Korine; Hit man, di Richard Linklater; The Palace, di Roman Polanski; Xue Bao, di Pema Tseden. leggi anche Mostra del cinema di Venezia 2023, i film fuori concorso. FOTO

gli ospiti Ogni anno sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia sfilano alcune tra le più importanti star del panorama cinematografico globale. Su questa edizione, però, potrebbe pesare lo sciopero ancora in corso organizzato dal sindacato degli sceneggiatori e quello di molti attori: “Uno sciopero quasi senza precedenti scuote le fondamenta stesse dell’industria cinematografica, già percorsa da tensioni profonde per le conseguenze della recente pandemia e per le trasformazioni in atto in un mercato incerto sul proprio futuro”, ha detto il direttore Alberto Barbera. Difficile dunque, ad ora, avere certezze su chi sarà presente alla Mostra. Tra i volti che dovrebbero apparire sul red carpet, ci sono Wes Anderson - al Lido con The wonderful story of Henry Sugar - e Woody Allen, con Coup de chance. Potrebbero esserci anche Sofia Coppola, Penelope Cruz e Adam Driver. Mentre sembra certa l’assenza di Bradley Cooper. Con lo scenario in costante evoluzione, non ci sono però certezze su chi sarà presente e chi meno sul red carpet. leggi anche Mostra del Cinema di Venezia 2023, gli ospiti più attesi. FOTO

programma e biglietti Ad aprire le danze dei film in concorso è Comandante, di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, in programma mercoledì 30 agosto. A chiudere le proiezioni, invece, è Memory di Michael Franco con Jessica Chastain, presentato venerdì 8 settembre. Il programma completo dell’edizione numero 80 della Mostra del Cinema di Venezia è disponibile sul sito della Biennale a questo link. Il calendario delle proiezioni aperte al pubblico è disponibile dal 9 agosto. Il servizio di vendita online al pubblico dei biglietti e degli abbonamenti delle sale Darsena, Palabiennale, Sala Giardino, Sala Corinto, Sala Casinò, Sala Perla, Sala Volpi e della sezione Venice Immersive (Isola Lazzaretto vecchio) al Lido di Venezia è disponibile anch’esso sul sito della Mostra. leggi anche Venezia 2023, i film classici restaurati alla Mostra del Cinema

Le Giornate degli Autori Nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia, si tengono anche le Giornate degli Autori, nate nel 2004 come rassegna autonoma (promossa dalle associazioni Anac e 100autori). Quest’anno l’iniziativa è arrivata alla sua 20esima edizione e si tiene dal 30 agosto al 9 settembre. "Sarà la prima senza Andrea Purgatori, il nostro Presidente", viene ricordato sul sito delle Giornate. "Sotto la direzione artistica di Gaia Furrer", l’iniziativa "presenterà 10 film in concorso, 7 eventi speciali nella selezione ufficiale, 8 titoli alle “Notti Veneziane”, una serata dedicata a Jean-Marc Vallée e al cinema del Québec, e 4 Proiezioni Speciali in Sala Laguna alla Casa degli Autori" (QUI L’ELENCO DEI FILM SELEZIONATI).