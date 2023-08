Mostra del cinema di Venezia 2023, Il lido si tinge di rosso

Cast: Massimo Foschi, Me Me Lai, Ivan Rassimov

Primo film della trilogia dei cannibali che lo consacrò alla storia come Monsieur Cannibal, Ultimo mondo Cannibale , sarà a Venezia con una straordinaria versione restaurata in 4k a cura di Midnight Factory e Minerva Pictures, e realizzata sotto la supervisione di Lamberto Bava, all’epoca aiuto regista della mente di questo immenso capolavoro: Ruggero Deodato. Questo omaggio al Maestro italiano del cinema di genere, scomparso a dicembre dell’anno scorso, sarà presentato da un altro Maestro di fama mondiale, Nicolas Winding Refn, come proiezione di mezzanotte alle ore 24.00 all’interno della sezione Venezia Classici l’1 settembre presso Sala Giardino.

Dario Argento ha scritto i suoi film più famosi all’interno di hotel, isolandosi completamente dalla realtà esterna e immergendosi nei propri incubi. Dopo molti anni, sotto consiglio del suo agente, decide di tornare in un hotel per concludere la sua nuova sceneggiatura e per essere intervistato, filmato e seguito da una troupe che sta girando un film su di lui.

Dal regista di Fulci For Fake, Simone Scafidi, anche Dario Argento Panico , prodotto da Paguro Film di Giada Mazzoleni, sarà all’interno della sezione Venezia Classici e proiettato il 2 settembre alle ore 17.00 presso Sala Casinò. Questo documentario è il primo biopic che esplora la vita e le grandi opere del Maestro del Brivido italiano, Dario Argento . Un viaggio tra fiction e realtà con la partecipazione di ospiti internazionali come Guillermo Del Toro, Gaspar Noè, Nicolas Winding Refn, Asia Argento, Lamberto Bava, Michele Soavi, Fiore Argento, Luigi Cozzi, Franco Ferrini.

Vermin

Selezionato per la 38ma Settimana Internazionale della Critica è il primo lungometraggio di Sébastien Vaniček, vincitore di numerosi premi internazionali per i suoi cortometraggi, e considerato una giovane promessa del nuovo cinema horror francese. In Vermin, prodotto da WTFilms, Aracnofobia incontra Les Miserables, un film di genere al cardiopalma che non lascia tregua e con un importante messaggio, dove l’invasione dei ragni funge da allegoria sociale. Sarà presentato l’8 settembre in Sala Perla alle ore 14.00 come film di chiusura della SIC.

Trama

Le banlieue parigine sono nel caos dopo un’inaspettata invasione di ragni velenosi. La zona in questione viene messa in Lock Down e il film segue i protagonisti che cercano di sopravvivere ai ragni che diventano sempre più grandi e pericolosi. Il protagonista della storia è il trentenne Kaleb, un ragazzo solitario e introverso. Sta combattendo una battaglia legale con la sorella per aggiudicarsi un’eredità, ed ha tagliato ogni legame con le persone a lui care. Molto appassionato di animali esotici, un giorno torna a casa con un ragno velenoso, che si lascia scappare.

SCHEDA

Genere: Horror

Cast: Théo Christine, Sofia Lesaffre, Finnegan Oldfield, Jérôme Niel, Lisa Nyarko

Regia: Sébastien Vaniček

Anno: 2023

Etichetta: Midnight Factory - Plaion Pictures