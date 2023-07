Sabato 9 e domenica 10 settembre presso Daste Bergamo va in scena la quarta edizione della più grande convention italiana di editoria e collezionismo cinematografici Tra gli ospiti confermati Pino Donaggio, Guido & Maurizio De Angelis, Simon Boswell, Sergio Martino, Enzo G. Castellari, Valeria D’Obici, David Brandon, Mirella D’Angelo e Mirella Banti

Il 9 e 10 settembre 2023 si svolgerà a Bergamo capitale della cultura 2023 la IV edizione di CinemArcord® (QUI TROVATE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) manifestazione unica nel suo genere, dedicata a editoria e collezionismo cinematografici.CinemArcord® è organizzata da Bietti Edizioni, storica casa editrice milanese, e BloodBuster, negozio e casa editrice specializzata in cinema di genere, in collaborazione con ColonneSonore.net e DigitMovies, con la sponsorizzazione di Gruppo Immobiliare Tempocasa e dell’azienda agricola Risozeme Nell’arco della speciale due giorni il pubblico, come da tradizione, avrà la possibilità di immergersi in un mondo straordinario di immagini, suoni e visioni cinematografiche, grazie al ricco programma di incontri, eventi e proiezioni e alla mostra-mercato – unica nel suo genere, in Italia – animata da stand di editori (libri, colonne sonore, homevideo) e collezionisti di materiale cinematografico (locandine e manifesti, libri vintage e fumetti, memorabilia e tutto ciò che è collezionabile). Con un’importante novità: quest’anno, oltre allo spazio expo e alla sala incontri, CinemArcord® ha a disposizione – grazie alla collaborazione dell’associazione Lab80 – anche una sala cinematografica, “Lo schermo bianco”. In programma: le proiezioni del capolavoro di Dario Argento Profondo rosso nella nuova versione restaurata in 4K distribuita da Cat People; di due documentari imperdibili per gli amanti del cinema di genere, Acquarius Visionarius. Il cinema di Michele Soavi (Claudio Lattanzi, 2018) e Milano Calibro 9. Le ore del destino (Deborah Farina, 2022), dedicato al cult di Fernando Di Leo; dell’anteprima del film Cieco sordo muto, ultimo lavoro di Lorenzo Lepori scritto con lo sceneggiatore Antonio Tentori (a novembre 2023 nei cinema), evento speciale di chiusura della manifestazione.

Incontri e ospiti Nella sala incontri si svolgeranno eventi con editori specializzati di libri, dischi e homevideo, critici cinematografici, attori e registi – a disposizione anche per firmacopie e fotografie. Ampio spazio sarà dedicato ai piccoli editori specializzati in cinema, che animeranno una tavola rotonda per fare il punto delle tendenze e dello stato di salute del settore in Italia. Si inizia la mattina, con l’apertura al pubblico alle ore 10, e si prosegue per l’intera giornata. Dopo la chiusura della mostra mercato alle ore 19, la kermesse prosegue con le proiezioni e gli eventi serali in sala. Prima, durante e dopo, Daste Bistrò è aperto e pronto ad accogliere tutti con food&drink di qualità. Si alterneranno sul palco, tra gli altri, il grande compositore di musica da film Pino Donaggio – cui verrà tributato un premio alla carriera e a cui sarà dedicato dalla pianista Isabella Turso uno speciale Omaggio a Donaggio; l’attrice Premio David di Donatello Valeria D’Obici; Simon Boswell e David Brandon, per una celebrazione del cult Deliria di Michele Soavi; Mirella D’Angelo e Mirella Banti, le due iconiche interpreti di Tenebre di Dario Argento, che parleranno del film e del maestro del terrore insieme a Claudio Bartolini. Ci sarà spazio anche per il doveroso omaggio ai cinquant’anni di La polizia incrimina la legge assolve e Milano trema la città vuole giustizia, in compagnia dei rispettivi registi – i mitici Sergio Martino ed Enzo G. Castellari – accompagnati dall’attore Luc Merenda, dallo stuntman Massimo Vanni, dai musicisti Guido & Maurizio De Angelis, autori di entrambe le colonne sonore (e celebri per quelle dei film con Bud Spencer e Terence Hill). approfondimento Tenebre: a 40 anni dall’uscita, un libro racconta i segreti del film

ANTICIPAZIONI PROGRAMMA CINEMARCORD Sabato 9 settembre si parlerà di Charles Bronson, David Cronenberg, John Carpenter, Ennio Morricone, Michele Soavi, Fernando Di Leo. Di horror coreano, di cinema criminale italiano, di colonne sonore, di gialli dalle trame cinefile… L’incontro principale, previsto alle ore 18 nell’arena estiva, prevede un omaggio per i cinquant’anni di due capisaldi del cinema poliziesco italiano: Milano trema la polizia vuole giustizia (Sergio Martino, 1973) e La polizia incrimina le legge assolve (Enzo G. Castellari, 1973). Saranno presenti i registi dei film, gli attori Luc Merenda e Massimo Vanni e i compositori Guido & Maurizio De Angelis – celebri per le loro musiche nei film di Bud Spencer & Terence Hill – autori di entrambe le colonne sonore. A seguire la festa si trasferirà allo Schermo bianco per le proiezioni serali. Domenica 10 settembre ulteriori presentazioni di libri, fumetti, dischi e un imperdibile parterre de reines del cinema italiano: oltre all’incontro con l’attrice Valeria D’Obici (David di Donatello come migliore attrice protagonista nel 1981 per Passione d’amore di Ettore Scola), in programma un omaggio al cinema thriller di Dario Argento con le attrici Mirella Banti e Mirella D’Angelo, entrambe presenti nel cult Tenebre del 1982, che parleranno con Claudio Bartolini del numero speciale della rivista INLAND. Quaderni di cinema dedicata all’intera carriera del maestro e di Proiettili d’Argento. Il maestro del terrore negli anni Duemila. Ancora: l’Omaggio a Pino Donaggio con la pianista Isabella Turso e la presentazione dell’omonimo album, alla presenza del Maestro tanto amato da Brian De Palma. L’incontro principale delle 18 sarà dedicato al regista Michele Soavi e al suo cult del 1982 Deliria, di cui sarà presentato il vinile della colonna sonora firmato Simon Boswell, presente sul palco in compagnia del protagonista della pellicola David Brandon e del regista Claudio Lattanzi, all’epoca aiuto di Soavi. Evento speciale di chiusura, l’anteprima del film Cieco sordo muto (Lorenzo Lepori, 2023) alla presenza del regista e del cast. approfondimento Dario Argento, un libro racconta gli anni 2000 del grande regista