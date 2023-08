5/17 ©Getty

Ricordiamo che il legame tra Giorgio Armani e Venezia nasce nel 1990, quando qui venne presentato in anteprima mondiale il documentario Made in Milan diretto da Martin Scorsese. In quell’occasione, Armani ospitò una grande festa in onore del regista presso Cà Leone alla Giudecca. Nella foto, Armani assieme a Scorsese nel 1990



Giorgio Armani, la riscrittura di una storia di eleganza