Mostra Cinema Venezia, oggi il via. Apre “Comandante” con Favino. LIVE

Con sette film americani, sei italiani e dieci dal resto del mondo, per un totale di 23 titoli in Concorso, oggi prende il via l’edizione numero 80 della Mostra del Cinema di Venezia, in programma al Lido fino a sabato 9 settembre. Biopic, migranti, razzismo, adolescenza sono alcuni dei temi proposti dalle pellicole. Comandante, diretto da Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino, sarà proiettato in apertura, oggi, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema.