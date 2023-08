Liliana Cavani riceve il Leone d'Oro alla carriera a Venezia 80

L'autrice emiliana, protagonista della giornata d'apertura della ottantesima edizione dell'evento cinematografico, racconta a Sky TG24 le emozioni del premio che viene assegnato per la prima volta a una regista donna. Il suo ultimo film, "L'Ordine del Tempo", è in programma il 30 agosto come titolo fuori concorso

Il cinema che insegna a vivere



Liliana Cavani, regista e sceneggiatrice carpigiana classe 1933, ha atteso molto per il Leone d'Oro alla carriera ma il tributo arriva in un momento importante, reso ancora più speciale dall'uscita de L'Ordine del Tempo, pellicola presentata in anteprima a Venezia, nelle sale italiane dal 31 agosto.

La regia numero tredici dell'autrice - che nella sua lunga carriera ha anche firmato cortometraggi, documentari e lavori per la televisione - liberamente tratto dall'omonimo saggio di Carlo Rovelli, è l'occasione per parlare di libri e film, con i secondi che si consumano più facilmente con i ritmi di vita odierni.

Il cinema ci insegna a vivere la quotidianità? Cavani non ha dubbi e a Sky Tg24 dice: “È molto bello leggere romanzi però ci si impiega del tempo e difficilmente si riprende in mano un libro. Il cinema si consuma in due ore ed è in grado di dare quello che dà un libro”.