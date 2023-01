Liliana Cavani, la regista compie 90 anni: i film più famosi. FOTO

10/18 ©Webphoto

OLTRE LA PORTA - Nel 1982 Liliana Cavani dirige questo film con Marcello Mastroianni ed Eleonora Giorgi. Il patrigno di Nina (Eleonora Giorgi) è in carcere a Marrakech in Marocco, accusato dell'omicidio della madre della ragazza. L'uomo in realtà è innocente, ma Nina, che conosce la verità, lo vuole in carcere per poterlo dominare. Spetterà a un giovane americano portare a galla la verità