Venezia, arrestato per stupro l'attore spagnolo Gabriel Guevara

Sul giovane interprete del film "E' colpa mia?" pendeva un mandato di arresto internazionale con l'accusa di violenza sessuale. L'arresto è avvenuto sabato 2 settembre. Il Festival del cinema ha precisato: "Non era al Lido per noi". Il 22enne si trovava in laguna, infatti, perché vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation

L'attore spagnolo Gabriel Guevara, di 22 anni, noto per il suo ruolo nel film "E' colpa mia?", è stato arrestato a Venezia dalla polizia sabato 2 settembre. Su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale per l'accusa di violenza sessuale. La sua detenzione è avvenuta mentre si trovava a Lido in quanto vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation. La cerimonia di premiazione di questo riconoscimento è prevista per questa sera.