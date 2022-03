Parasite: un “ Brutti, sporchi e cattivi” in salsa coreana

Una rivoluzione per l’Academy che ha celebrato con ben 4 premi, tra cui quello per la migliore regia, un film sulla lotta di classe in un paese in cui l’argomento è assolutamente tabù.

Bong Joon-ho da Memories of Murder a Parasite

approfondimento

Come un millefoglie, il settimo film del regista sud-coreano nasconde vari strati narrativi che ci catapultano, come se niente fosse, dalla commedia grottesca al dramma familiare, passando per l’horror e il melodramma. Ma niente paura, il film non è mai indigesto perché Bong Joon-ho è uno chef nel mischiare gli ingredienti cinematografici. È da più di vent’anni che il regista smuove le acque torbide del suo paese per regalarci dei film di denuncia intrisi di rabbia e di passione. Memories of Murder, mescolava il thriller e la cronaca del mondo rurale per raccontarci l’inettitudine di un gruppo di poliziotti di campagna alle prese con un un serial killer. The Host era un film “di mostri” ambientalista che diventava satira politica e melodramma familiare. Mother ? Un dramma psicologico dove una madre come tante si ritrova a combattere prima contro il sistema, poi contro i suoi stessi principi, per provare l'innocenza del figlio. Dopo due super produzioni “internazionali” in cui il regista ha messo in scena una ribellione marxista su un inarrestabile treno del futuro (Snowpiercer) e una favola su un maiale transgenico che critica il capitalismo “etico” (Okja), Bong Joon-ho ha sentito il bisogno di tornare a casa per fare a pezzi il cosiddetto “korean dream”. Ottima scelta! perché Parasite sembra il suo capolavoro.