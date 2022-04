Shining, l’ascia utilizzata da Jack Nicholson per il film va all’asta

La Gotta Have Rock and Roll sta gestendo le contrattazioni per l’iconico oggetto del film diretto da Kubrick Condividi

La celebre ascia impugnata da Jack Torrance, il Premio Oscar Jack Nicholson, è finita all’asta. A gestire le contrattazioni è la Gotta Have Rock and Roll: sul sito ufficiale è possibile infatti vedere il catalogo, all’interno del quale è presente il lotto #1010 The Shining Jack Nicholson Screen Used Axe Prop. La base d’asta è di 50.000 $, ma la valutazione stimata è tra i 60.000 e i 90.000 $.

Come partecipare all’asta approfondimento 40 anni fa "Shining", il capolavoro horror di Stanley Kubrick Nonostante resti un sogno per pochi, anzi pochissimi, il famoso oggetto di scena è ancora all’asta e lo sarà per pochi altri giorni. Ecco la descrizione: “Questa ascia è stata utilizzata dall’attore Jack Nicholson nel film horror The Shining, diretto dal regista Stanley Kubrick. L’oggetto viene venduto in un box che contiene anche delle foto del film. Le condizioni sono molto buone. Il tutto viene consegnato insieme a una lettera di Norank Engineering, Engineers to The Film, Television and Entertainment Industry, datata 8 giugno 1989, a riprova del fatto che l’ascia sia stata usata nel lungometraggio. Infine, viene fornito un certificato di autenticità Gotta Have Rock & Roll.”

La trama del film approfondimento I migliori film di Jack Nicholson Se siete appassionati di cinema, molto probabilmente conoscerete già molto bene questa storia. Il lungometraggio, diretto da Stanley Kubrick, è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Stephen King. Il protagonista è Jack Torrance (Jack Nicholson), ex insegnante con il vizio dell’alcol, che cerca di trovare l’ispirazione giusta per il suo romanzo. L’uomo accetta volentieri il lavoro da guardiano invernale dell’Overlook Hotel, proposta arrivatagli direttamente dal direttore della struttura. Nonostante il suo predecessore Delbert Grady avesse perso la ragione anni prima, Jack non teme nulla e si trasferisce in quel luogo con la moglie, Wendy (Shelley Duvall) e il figlio Danny (Danny Lloyd). Il bambino inizia a parlare con un amico immaginario, Tony e il capocuoco Dick (Scatman Crothers) intuisce che il piccolo ha il dono della luccicanza e lo prega di non entrare mai nella stanza 237. Mentre l’albergo è isolato a causa delle forti nevicate, Jack diventa sempre più nevrotico, mentre la follia sembra prendere possesso della sua mente. La storia dell’Overlook Hotel sta per ripetersi.