Diodato in Tour nei Teatri, flusso emozionale di una vita meravigliosa

Immaginario e immaginifico. Diodato porta la sua musica per la prima volta nei teatri e lo fa costruendo un viaggio interiore che porta dal buio alla luce. E che è un qualcosa che rompe i confini del concerto per esondare nell’esperienza, in quasi due ore di esperienza metafisica dove questo artista riesce a dare voce ai silenzi. Perché nessuna parola frammenta il flusso ritmico e verbale, le stagioni sono scandite da una scaletta coraggiosa e da giochi di luci degne di Versailles. Il Teatro Sociale di Mantova è sold out, come per altro tutti gli altri toccati da questo tour, e il pubblico è subito scaldato da quello che accade sul palco, nonostante il riscaldamento sia decisamente insufficiente, ai confini della crioterapia. Diodato oltreché artista di rara sensibilità per la prima volta, e un po’ di volte in concerto lo ho visto dunque ne ho la certezza, si presenta anche come performer, usa il corpo per accompagnare le sue canzoni, scatenando momenti di pura poesia come sulla flautata Cuccurucuccù Paloma dove con le mani riproduce il volo della colomba.