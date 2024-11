Braccio di Ferro, un horror trasforma il marinaio Popeye in un killer

Popeye, il celebre personaggio immaginario statunitense creato da Elzie Crisler Segar, apparso nel 1929 in strisce giornaliere e tavole domenicali a fumetti e in cartoni animati cinematografici e televisivi, segue la scia (di sangue) capitata anche ad altri personaggi nati per un target infantile, diventando protagonista di una pellicola dell'orrore. Il marinaio si trasforma quindi un assassino spietato e sanguinario nel film horror parodico di tipo live action. A produrlo, ci sono gli ITN Studios



Anche Braccio di Ferro non è immune a quel “ciclone sanguinario” che negli ultimi mesi sta travolgendo e stravolgendo tante icone infantili (da Winnie The Pooh a Peter Pan), generando inedite (e fino a poco tempo fa addirittura impensabili) versioni horror dei beniamini dei più piccoli.

Popeye, il celebre personaggio immaginario statunitense creato da Elzie Crisler Segar, apparso nel 1929 in strisce giornaliere e tavole domenicali a fumetti e in cartoni animati cinematografici e televisivi, segue infatti la scia (di sangue) capitata da Winnie The Pooh e da altri personaggi nati per un target infantile, diventando protagonista di una pellicola dell'orrore. Il marinaio si trasforma quindi un assassino spietato e sanguinario nel film horror parodico di tipo live action di prossima uscita. A produrlo, ci sono gli ITN Studios che, secondo quanto ha riportato in esclusiva nelle scorse ore il magazine statunitense Bloody Disgusting (con tanto di primo sguardo alle immagini, di cui potrete avere un assaggio nel post che trovate in fondo a questo articolo), ha prodotto Popeye, una commedia horror che re-immagina il marinaio amante degli spinaci come se fosse un sadico serial killer.



Anche stavolta, c’entra il dominio pubblico

Questo progetto nasce dal fatto che il personaggio di Popeye (in italiano tradotto come Braccio di ferro) è entrato nel dominio pubblico, così come è accaduto per Winnie the Pooh e il Mickey Mouse di Steamboat Willie (che è la prima incarnazione di Topolino, con fattezze leggermente differenti da quelle a cui il pubblico di Disney è abituato oggi, ossia fattezze più da “sorcio” che da topo più famoso del globo terraqueo). Tuttavia Popeye non fa parte del cosiddetto "Poohniverse”, l'universo cinematografico che collega Winnie the Pooh: Blood and Honey ad altri film horror-parodia basati su personaggi delle storie per bambini, come Bambi e Peter Pan.

La trama di Popeye La sinossi ufficiale del film horror-parodia in arrivo intitolato Popeye recita quanto segue: "La leggenda di Popeye perseguita un gruppo di animatori mentre cercano di aprire un campo estivo”. La trama richiama i classici film horror anni '80, ma invece di un assassino mascherato tradizionale, il killer stavolta è proprio lui, il mitico Popeye.

Le prime immagini mostrate in esclusiva da Bloody Disgusting rivelano alcuni dettagli inquietanti: il Popeye di questa versione, che si presenta muscoloso proprio come nel cartone animato, appare con la classica uniforme bianca da marinaio, ma stavolta sporca di schizzi di sangue à la Dexter Morgan. In alcune foto, lo si vede utilizzare un’àncora come arma, mentre altre suggeriscono che userà pure le mani nude per uccidere… Non è chiaro però se si alimenterà con spinaci in scatola prima di compiere gli omicidi. approfondimento Winnie The Pooh horror 2, 1° sguardo al mostro protagonista del sequel

Il Popeye serial killer interpretato da Steven Murphy Steven Murphy sarà il Popeye di questa versione horror. Il film viene descritto come un "slasher volgare e cruento" ed è diretto da William Stead e prodotto da Rene August. Al momento, non sono stati rilasciati altri dettagli relativi a questo progetto, ma un trailer e ulteriori informazioni sono attesi a breve. Popeye dovrebbe debuttare nel gennaio 2025, ma la data esatta non è ancora stata annunciata. Le origini del personaggio di Popeye Popeye è stato creato da E. C. Segar e ha fatto la sua prima apparizione nel 1929 nella striscia a fumetti Thimble Theatre. La popolarità del personaggio crebbe a tal punto che la striscia fu successivamente ribattezzata Popeye, con il marinaio come protagonista principale. Nel 1933, Popeye fece il suo debutto nei cortometraggi animati di Max Fleischer, consolidando la sua fama. Negli anni successivi, il franchise si è espanso con cartoni animati, fumetti, videogiochi e tanto altro ancora.

Nel 1980, il leggendario e compianto attore Robin Williams interpretò Popeye in un film live-action, accompagnato da Shelley Duvall nel ruolo di Olivia Oyl. La prima comparsa dell'iconco marinaio in Italia risale al marzo 1935, quando apparve su una tavola dal titolo "Il teatro dei bei tipi”. Il pubblico italiano lo conosce con il nome di Braccio di ferro.

Di seguito potete guardare la prima immagine del film horror Popeye con un inedito e inquietante Braccio di ferro sanguinario (e insanguinato).

