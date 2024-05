Mickey Vs Winnie, il crossover horror che insanguina icone infantili

Il sito web statunitense Deadline riporta in esclusiva la notizia per cui gioiranno i fan del genere cinematografico dell’orrore: Untouchables Entertainment, in collaborazione con il website iHorror, produrrà la pellicola che insanguina due personaggi iconici dell'infanzia di tutti noi. Come regista è stato scelto Glenn Douglas Packard, un coreografo nominato agli Emmy che dirigerà dal suo copione originale



È stata annunciata la prossima uscita di una chicca che di certo farà gola ai palati assetati di sangue, ossia i cultori del genere horror: arriverà presto Mickey Vs Winnie, un crossover dell’orrore di cui ha dato la notizia in esclusiva il sito web statunitense Deadline.

Untouchables Entertainment, in collaborazione con il sito web specializzato in orrore iHorror, produrrà la pellicola. Come regista, c'è Glenn Douglas Packard, un coreografo nominato agli Emmy, il quale dirigerà dal suo copione originale. Mickey Vs Winnie attinge alla carrellata di personaggi, ormai di dominio pubblico, contenuti da un lato nei libri di A. A. Milne, ossia la saga dedicata all’orsacchiotto ghiotto di miele Winnie-the-Pooh, e dall'altro prende in prestito Mickey Mouse dal cartone animato Steamboat Willie degli anni '20 di Disney (perché, per adesso, soltanto quella prima versione ha perduto i diritti di copyright, dunque il Topolino in questione dovrà avere i tratti di quel primissimo archetipo, con coda e naso più da ratto che da topino, ecco). La produzione di Mickey Vs Winnie è attualmente in corso in Michigan.

Il film segue due evasi negli anni '20 che fuggono in una foresta maledetta Mickey Vs Winnie racconta la storia terrificante di due evasi negli anni '20 (dello scorso secolo, s’intende, perché oramai è bene specificarlo) che fuggono in una foresta maledetta. Verranno trascinati e consumati nelle profondità del cuore fangoso della foresta oscura.

Un secolo dopo (ed ecco che qui siamo negli anni ’20 di oggi…) un gruppo di amici si avventura in quella stessa foresta, alla ricerca di emozioni forti. La loro vacanza prenderà una svolta tanto inaspettata quanto spaventosa quando i fuggitivi del secolo scorso riemergeranno dalle profondità della foresta maledetta, apparendo in versioni contorte degli iconici personaggi dell'infanzia Topolino e Winnie-The-Pooh. La loro missione è ben diversa da quella degli originali Topolino e Winnie-The-Pooh: mentre quelli “veri” hanno come fine quello di divertire, allietare e intrattenere i bambini e i ragazzi di tutto il mondo, queste nuove spaventose versioni invece hanno esattamente lo scopo inverso. Li vogliono terrorizzare, trattenere (senza quell'in- davanti) e, dulcis in fundo (o meglio, "amaris in fundo"), massacrare.

Una notte di violenza e gore esplode in tutta la sua forza

Il gruppo di amici si ritrova così a combattere contro i loro ormai mostruosi amati amici dell'infanzia, in una notte di violenza e gore che esplode in tutta la propria dirompente forza. Vedremo inoltre Topolino e Winnie scontrarsi tra loro, “dipingendo la foresta in un macabro tableau di sangue”, scrive Valerie Complex su Deadline (sito che, lo ripetiamo, riporta la notizia in esclusiva).

Il regista: "I fan dell'horror chiedono il brivido di assistere a icone come i nuovi Alien e Avengers”

Glenn Douglas Packard, regista del film, ha dichiarato ai microfoni di Deadline: "I fan dell'horror chiedono il brivido di assistere a icone come i nuovi Alien e Avengers che condividono lo schermo. Mentre gli incubi di licenza rendono tali crossover rari, Mickey Vs Winnie serve come nostro omaggio a quella fantastica fantasia”.

Packard, rappresentato da MTA, produrrà sotto la sua Untouchables Entertainment, insieme alla sua partner creativa Rachel Carter. Anthony Pernicka, fondatore del blog di genere iHorror, produce invece assieme alla sua azienda omonima. "Siamo entusiasti di svelare questa visione unica ai fan dell'horror”, ha detto a Deadline Pernicka. “Il Topolino presente nel nostro film è diverso da qualsiasi altra interpretazione che il pubblico abbia incontrato prima. La nostra rappresentazione non coinvolge personaggi che indossano maschere di base", aggiunge Pernicka, non senza una critica (nemmeno troppo velata) a chi ha incominciato un filone di horror che chiama in causa personaggi di fiabe e cartoni animati "per piccini" ma solamente mettendo sul volto di psicopatici, serial killer e criminali da internare delle semplici maschere che raffigurano i vari Winnie-The-Pooh, Tigro e via dicendo. Dunque Pernicka sta puntando il dito contro al regista Rhys Frake-Waterfield, la cui fantasia sanguinaria (e un po' vintage) ha fatto nascere il sottogenere degli horror con elementi presi in prestito dalla Disney, primo tra tutti Winnie the Pooh: Blood and Honey.

"Noi, invece, presentiamo versioni live-action profondamente trasformate e rese horror di queste figure iconiche, intrecciando elementi di innocenza e malevolenza", prosegue il fondatore del blog di genere iHorror Anthony Pernicka. "Dopo aver vissuto le intense scene che abbiamo creato, non guarderete mai più allo stesso modo Topolino".

