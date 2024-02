Peter Pan Neverland Nightmare, una prima immagine del film horror

Una nuova pellicola dell’orrore dedicata al personaggio letterario creato da J. M. Barrie nel 1902 sta per arrivare sul grande schermo, nel senso che è attualmente in pre-produzione e vedrà iniziare le riprese a maggio. Il titolo è “Peter Pan's Neverland Nightmare" e si concentrerà su Wendy che cerca di salvare suo fratello Michael da una versione malvagia di Peter. Nelle scorse ore è stata svelata quale sarà la tenebrosa versione del personaggio amato dai bambini



Con il cadere dei diritti di alcuni personaggi ormai "attempati", si moltiplicano i progetti horror che ruotano attorno a personaggi che fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile immaginare coinvolti in trame che fanno non acqua ma sangue da tutte le parti... Dopo Winnie The Pooh di A.A. Milne (lo scrittore dalla cui penna è nato il personaggio del tenero orsacchiotto ghiotto di miele) e poi di Disney (che ne deteneva i diritti fino a quando, l’anno scorso, questi non sono decaduti, facendo entrare Winnie e molti dei suoi amici del Bosco dei Cento Acri in un’altra foresta immensa: quella delle opere di pubblico dominio), adesso tocca a Peter Pan.

E infatti una nuova pellicola dell’orrore dedicata al personaggio letterario creato da J. M. Barrie nel 1902 sta per arrivare sul grande schermo, nel senso che è attualmente in pre-produzione e vedrà iniziare le riprese a maggio 2024. Il titolo è Peter Pan's Neverland Nightmare e si concentrerà su Wendy che cerca di salvare suo fratello Michael da una versione malvagia di Peter. Nelle scorse ore è stata svelata quale sarà la tenebrosa versione del personaggio amato dai bambini, condivisa su X (l’ex Twitter) dall’account Public Domain Cinematic Universe News (potete guardare l’immagine nel tweet che trovate in fondo a questo articolo).



L’horror uscirà nei cinema di tutto il mondo in occasione di Halloween 2024

Peter Pan's Neverland Nightmare avrà un’uscita che arriva proprio proverbialmente come “il cacio sui maccheroni”, per usare l'espressione popolare che meglio fa intendere quanto qualcosa calzi a pennello (per usarne un'altra...). Tornando al "cacio sui maccheroni", la pellicola infatti sarà presentata nelle sale cinematografiche di tutto il mondo in occasione di Halloween 2024, trovando quindi il perfetto scenario per fare rabbrividire tutti quanti.

In questa versione cinematografica sui generis, Tinkerbell (nome originale del personaggio di Campanellino) è ritratta come una tossica, dipendente dall'eroina anziché dalla polvere di fata. Il film è collegato a Winnie-the-Pooh: Blood & Honey: questa versione horror del personaggio amato dal target infantile proviene dagli stessi registi del film slasher Winnie-the-Pooh: Blood and Honey (film il cui incredibile successo è stato tale da aver dato il la a una saga), come l’immagine teaser e la rivelazione della trama confermano.

La produzione del film con un inedito Peter Pan psicopatico inizierà a maggio

Questa versione distorta della storia del giovane e spensierato ragazzino che non vuole crescere e vive nell’Isola che non c’è, qui in un'inedita versione da psicopatico assetato di sangue, inizierà a maggio di quest'anno. Parlando con il magazine specializzato in cinema dell’orrore Bloody Disgusting, il regista Scott Jeffrey ha rivelato qual è la sinossi della trama, svelando che Peter Pan's Neverland Nightmare si concentrerà sul personaggio di Wendy. La ragazza tenterà in ogni modo di salvare suo fratello da una versione inedita di Peter Pan, il Peter cattivissimo cui accennavamo prima.

Il film sarà caratterizzato da un'atmosfera incredibilmente tesa, seguendo Wendy nel suo tentativo di rintracciare Michael, rapito da un terribile Peter Pan assetato di sangue.

Il regista: “Sarà un film brutale, violento e incredibilmente oscuro”

Scott Jeffrey, il regista della pellicola, ha descritto il suo film come un mix tra Switchblade Romance (in italiano è Alta tensione, titolo originale Haute tension, un film slasher francese del 2003 diretto da Alexandre Ajae) e The Black Phone (in italiano senza The, solo Black Phone, film americano del 2021 diretto da Scott Derrickson). Jeffrey ha aggiunto che sarà un film brutale, violento e incredibilmente oscuro.

Durante l’intervista rilasciata a Bloody Disgusting, il cineasta ha fatto sapete che Campanellino si discosterà nettamente dalle aspettative: è infatti ritratta come un’eroinomane, convinta che quella cosa bianca sia la polvere di fata...

L’horror di Peter Pan sarà collegato a Winnie-the-Pooh: Blood & Honey

La pellicola verrà esplicitamente collegata a Winnie-the-Pooh: Blood & Honey e sarà presentata alla fine del prossimo sequel della saga cinematografica dell’orsacchiotto giallo diventato un omicida psicopatico. Dalle parole del regista, pare che questo nuovo film di Peter Pan voglia ampliare ulteriormente proprio il loro universo, quello di Winnie & Co. varato nel 2023 dal regista Rhys Frake-Waterfield, con varie connessioni.

Questo film si inserisce nel cosiddetto Public Domain Cinematic Universe Da molti utenti della rete, questo nuovo “universo” di cui lo stesso regista Scott Jeffrey ha parlato è stato battezzato con il nome di Public Domain Cinematic Universe, abbreviato con l’acronimo di PDCU, che fa il verso a quello della DC e della Marvel. In questo nuovo universo ci saranno anche Bambi e Pinocchio in salsa horror Altri film pianificati per questo universo che pullula di personaggi entrati a far parte del pubblico dominio (con il decadere dei loro diritti) sono Bambi: The Reckoning e Pinocchio: Unstrung, due pellicole horror che presenteranno versioni ben più oscure e raccapriccianti dei rispettivi personaggi prima di Felix Salten e Carlo Collodi e poi di Disney (nel senso che i celebri film di animazione di Disney nascono dai romanzi dei suddetti scrittori).

Il cast di Peter Pan's Neverland Nightmare

Per quanto riguarda il cast dell’horror Peter Pan's Neverland Nightmare, si conoscono già molti dei nomi degli attori che si ritroveranno assieme sul seta partire dal primo ciak previsto per maggio 2024. Tra questi, ci sono Megan Placito (che interpreterà il ruolo di Wendy), Kit Green (che si calerà nella parte di Tinkerbell, personaggio che nella versione italiana di Peter Pan viene chiamato Campanellino, lo ripetiamo), Peter DeSouza-Feighoney (presente nel ruolo del fratello di Wendy, Michael, rapito e tenuto in ostaggio da un cattivissimo Peter Pan) e Charity Kase nel ruolo di James. Ulteriori informazioni sul film dovrebbero essere rilasciate una volta iniziata la produzione, ossia il prossimo maggio.

Di seguito potete guardare la prima immagine della tenebrosa versione di Peter Pan, condivisa su X (l’ex Twitter) dall’account Public Domain Cinematic Universe News.

First look at "Peter Pan's Neverland Nightmare" pic.twitter.com/o945J8wp0H — Public Domain Cinematic Universe News (@PDCUNews) January 30, 2024