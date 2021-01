17/21

Non solo fumetti, Popeye ha affascinato anche Cinema e televisione. Non molti anni dopo la sua prima comparsa, venne ideata una serie animata. Nel 1933, infatti, Max e Dave Fleischer, fondatori dei Fleischer Studios, adattarono i personaggi di Thimble Theatre per una serie di cortometraggi cinematografici dal titolo "Popeye the Sailor" per la Paramount Pictures (Foto: WEBPHOTO)