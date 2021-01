Star Wars, nuova timeline che mette ordine tra film e serie TV

Lucasfilm ha diffuso una nuova timeline utile a mettere ordine tra tutte le produzioni realizzate fino a oggi, relative a “Star Wars”. Uno schema risolutivo che tiene conto, per ora, di tutti i film della saga, da Episodio I a Episodio IX, così come delle serie TV, live-action e animate.

Ufficialmente modificati anche i nomi che da sempre i fan danno ai film della saga. Da dimenticare dunque trilogia prequel, trilogia originale e trilogia sequel. Ecco di cosa si parlerà da qui in poi:

High Republic

Fall of the Jedi

Reign of the Empire

Age of Rebellion

The New Republic

Rise of the First Order

Ecco invece, nel dettaglio, quali film appartengono a queste differenti categorie cronologiche. Per il momento The High Republic non vanta alcun titolo ma, come già annunciato da Lucasfilm, tutto ciò sta per cambiare.



The High Republic (Alta Repubblica): -

Fall of the Jedi (Caduta dei Jedi): La minaccia fantasma, L’Attacco dei Cloni, The Clone Wars, La vendetta dei Sith

Reign of the Empire (Dominio dell’Impero): The Bad Batch, Solo: A Star Wars Story

Age of Rebellion (Era della Ribellione): Rebels, Rogue One: A Star Wars Story, Una Nuova Speranza, L’Impero colpisce ancora, Il Ritorno dello Jedi

The New Republic (Nuova Repubblica): The Mandalorian

Rise of the First Order (Ascesa del Primo Ordine): Resistance, Il Risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi, L’ascesa di Skywalker