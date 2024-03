Braccio di Ferro, avviata la produzione di un nuovo film live-action

L'iconico marinaio mangia-spinaci, apparso per la prima volta nei fumetti alla fine degli anni '20 del secolo scorso, sarà oggetto di un nuovo lungometraggio live-action prodotto da Chernin Entertainment e King Features. Lo riporta in esclusiva il magazine americano Variety

Braccio di Ferro arriverà prossimamente sul grande schermo con un film live-action, come rivela in esclusiva il magazine americano Variety.

L'iconico marinaio mangia-spinaci, apparso per la prima volta nei fumetti alla fine degli anni '20 del secolo scorso, sarà oggetto di un nuovo lungometraggio di tipo live-action prodotto da Chernin Entertainment e King Features.



Il progetto è attualmente in fase di sviluppo come un film ad alto budget e ha come sceneggiatore Michael Caleo (Sexy Beast - L'ultimo colpo della bestia, The Family, I Soprano).

Questo è il primo ritorno live-action del personaggio dal film del 1980 Popeye - Braccio di Ferro, interpretato da Robin Williams.



La pellicola degli anni Ottanta, diretta da Robert Altman e con co-protagonista Shelley Duvall nel ruolo di Olivia (l’amata di Braccio di Ferro), “è stata criticata al momento della sua uscita ma ha guadagnato uno status di culto e una rivalutazione critica”, scrive Matt Donnelly in un articolo pubblicato nelle scorse ore su Variety.

Quel film è stato anche redditizio: distribuito dalla Paramount Pictures con un budget di 20 milioni di dollari, alla fine ha incassato 60 milioni di dollari al botteghino globale, in tutto il mondo.