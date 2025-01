LA SAD È 4LIFE TOUR, a Milano l’abbraccio di Fiks, Plant e Theø

La band neo punk italiana regala uno show speciale al pubblico che, in questi anni, l'ha seguita passo dopo passo. L’ultimo tour insieme, prima di dedicarsi ai progetti solisti. Ma LA SAD non si dimentica, perché è 4LIFE, ovvero per sempre. Insieme a loro, sul palco dell’Alcatraz, Bnkr44, Jack Out, Dari e Naska. Il racconto

L’Alcatraz è pieno di gente, di ogni età. Dai più piccoli ai più grandi e no: non ci sono solo genitori che hanno accompagnato i figli adolescenti, ma molti arrivati con amici per ascoltare, chi per la prima volta e chi per l’ennesima, LA SAD. Questa volta, però, è più speciale delle altre: questa, infatti, è una delle ultime date insieme del trio neo punk che, al termine di questo tour, si dividerà per creare dei progetti solisti. Magari torneranno a fare musica insieme, non si sa. Quello che sappiamo, oggi, è che questo è the last dance a Milano. E, come ogni ballo che si rispetti, LA SAD non si risparmia.

Energici, dissacranti, divertenti, ironici

Fiks, Plant e Theø arrivano puntuali sul palco e il pubblico esplode in un’ovazione. Loro non si fanno cogliere impreparati e, in ogni occasione in cui si percepisce qualche secondo di leggero silenzio (cosa che, di fatto, non si sente praticamente mai), parlano con i fan e ristabiliscono il bellissimo chiasso che da sempre distingue i concerti de LA SAD. Al centro di tutto, insieme ai loro brani che raccontano la loro generazione spesso incompresa dagli adulti, proprio i fan, cuore della loro storia. In più momenti del concerto, infatti, Fiks, Plant e Theø fanno salire ragazzi e ragazze sul palco, parlano con tutti, raccolgono i cartelli e non smettono mai di ringraziarli.

LA SAD 4LIFE

Sul palco con i tre ragazzi del punk si alternano a sorpresa Bnkr44, Jack Out, Dari e Naska (accolto da un applauso fortissimo): amici che fanno parte della storia de LA SAD e che hanno creduto in questo progetto artistico sin dall’inizio. Un live in cui Fiks, Plant e Theø ricordano a tutti che inizierà una nuova era, ma che nulla può cancellare ciò che è stato: si cresce, si cambia ma il passato non si può dimenticare, soprattutto se ci ha dato tanto. Proprio quello che è accaduto a loro: tre ragazzi che si sono dedicati alla musica, che sono cresciuti grazie a lei, amica fedele nei momenti più bui. Insieme a loro tanti altri ragazzi e ragazze che si sono identificati in testi e difficoltà, e le hanno superate insieme. E forse, anche grazie a LA SAD, sono stati compresi un po’ di più anche dagli adulti. Che, all’Alacatraz, erano lì, tutti insieme, ad ascoltare i ragazzi dai capelli colorati. Il passato li ha formati e cresciuti. Ora, però, è tempo di una nuova era, o meglio la nuova season de LA SAD – come dicono loro – che è già qui. Ma nulla del passato si cancella: LA SAD è, e sarà, per sempre.

La scaletta

STO NELLA SAD

GOODBYE

TUTTO FATTO

MEMORIA

BIMBO SAD

SADGIRL

NON LO SAI

TOXIC

PHSYCO GIRL

ADDIO

ANOTHER DAY

ODIO LA SAD

NIENTE PER SEMPRE

WALE

Summer Sad 1

Summer Sad 2

Summer Sad 3

Summer Sad 4

AUTODISTRUTTIVO

LA SAD ITALIANA

MALEDETTA VITA

FUCK THE WORLD