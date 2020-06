Scopri quanto conosci Cristiana Girelli, ospite a EPCC. QUIZ

L’avventura di Cristiana Girelli ( FOTO ) e colleghe ai Mondiali di Francia 2019 si è concluso ai quarti di finale contro i Paesi Bassi, ma gli scarpini della goleador bianconera non si fermano certo qui: scopriamo di più su di lei nella prossima puntata di EPCC LIVE insieme ad Alessandro Cattelan , che ospiterà l’atleta azzurra .

Ha indossato la maglia del Bardolino Verona, del Brescia, della Juventus, nonché quella della Nazionale italiana: Cristiana Girelli ad appena vent’anni può contare già su un buon numero di vittorie e scudetti alzati al cielo. La calciatrice debutta in Serie A nel 2005 con la divisa gialloblu: il suo primo gol arriva qualche tempo più tardi, sigillando la vittoria contro gli avversari del Monti del Matese Bojano. Fedele al Bardolino Verona per nove stagioni consecutive, la Girelli decide di approdare nel Brescia, un debutto che la porta a vincere il Campionato italiano, con 14 gol in attivo.