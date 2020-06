Scopri quanto conosci Sara Gama, ospite a EPCC. FAI IL QUIZ

Classe 1989, Sara Gama insieme alle sue colleghe è stata protagonista la scorsa estate dei Mondiali di Francia , diventando l’emblema del calcio femminile. Dopo avere militato in diverse squadre minori, nel 2012 entra a far parte delle Rondinelle del Brescia e solo un anno più tardi è arruolata nella sezione femminile del Paris Saint-Germain Football Club, finendo a giocare nella Division 1 Féminine, il massimo livello del campionato francese di calcio femminile. Nel 2017 entra nell Juventus ed è subito un successo: nelle vesti di capitano , Sara Gama porta la neonata squadra alla vittoria dello scudetto (battendo proprio le ex compagne del Brescia).

L’atleta si distingue per l’impegno dimostrato nella lotta alle discriminazioni (è stata vittima di cori razzisti in campo) e nel riconoscimento dell’uguaglianza fra uomini e donne nel panorama calcistico, con tutti i diritti e le tutele che ne conseguono: "Di fatto oggi in Italia c'è una discriminazione di genere che non permette a nessuna atleta di essere professionista", ha affermato lo scorso dicembre al convegno "L'importante è pareggiare", parlando della possibilità che lo sport femminile diventi professionistico. Non a caso, in occasione della Giornata internazionale della donna 2018, il noto produttore di giocattoli Mattel ha ideato una bambola con le fattezze della sportiva, riconoscendo la Gama fra le 17 personalità femminili internazionali “che hanno saputo diventare fonte di ispirazione per le generazioni di ragazze del futuro”.

