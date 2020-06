EPCC Live, Cesare Cremonini e Luciana Littizzetto per il gran finale

Due grandi ospiti d’eccezione per il gran finale di EPCC LIVE, martedì 23 alle 21.15 su Sky e NOW TV: per l’ultimo appuntamento stagionale, in studio, con Alessandro Cattelan, ci saranno Cesare Cremonini e Luciana Littizzetto.

Reduce dal successo di “Cremonini 2C2C The Best Of”, la prima grande raccolta della sua produzione ormai ventennale pubblicata lo scorso novembre, Cesare (FOTO) sarà in studio protagonista di un’intervista in cui parlerà della sua musica - che lo

contraddistingue come artista completo, versatile e mai prevedibile, come autore, musicista e performer in costante evoluzione sin dai suoi esordi (GUARDA LO SPECIALE DI SKY TG24) – ma anche dei 40 anni appena compiuti. Lo stesso traguardo raggiunto nelle scorse settimane anche da Ale Cattelan, suo amico da anni: sarà questa l’occasione, da buoni coetanei, per conoscere il loro punto di vista da neoquarantenni, ma anche per fare un’esperienza inimmaginabile (e forse anche inevitabile).

E ancora, nell’appuntamento che chiude questa stagione di EPCC LIVE ci sarà Luciana Littizzetto. Attrice, comica, scrittrice, tra i volti più irresistibili e divertenti della televisione italiana, Luciana sarà ospite di Alessandro per una chiacchierata che prenderà le mosse da una passione che i due condividono, quella per i libri (LO SPECIALE): entrambi, infatti, pubblicano spesso sui propri profili social le recensioni dei libri letti, scambiando opinioni e pareri sul tema con i propri followers.

IL GRAN FINALE

Come detto, quello di martedì 23 giugno (alle 21.15 su Sky Uno - canale 108, digitale terrestre canale 455 - in streaming su NOW TV, sempre disponibile on demand e su Sky Go, su smartphone, tablet e PC) sarà l’ultimo appuntamento di stagione per EPCC LIVE, produzione Fremantle per Sky. Una stagione diversa dalle altre, svoltasi in un contesto non ordinario (LO SPECIALE CORONAVIRUS), che di settimana in settimana ha seguito e commentato quanto succedeva secondo la classica cifra stilistica di EPCC - che da sempre propone un intrattenimento leggero, ragionato e legato all’attualità - cogliendo questo tema come spunto per i temi delle puntate, tra i monologhi di Alessandro e le interviste agli ospiti.