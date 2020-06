X Factor 2020, la nuova giuria: l'annuncio di Cattelan

Vuoi conoscere i giudici di X Factor 2020? E allora puntata da non perdere martedì prossimo alle 21.15 di EPCC su Sky Uno, ormai un appuntamento fisso per tantissimi spettatori e campioni del web. Alessandro Cattelan, in diretta svelerà la nuova giuria. Ma non solo. I quattro saranno ospiti del programma, e chissà che non avremo modo di conoscere qualcosa in più della nuova edizione del talent, che già si preannuncia come spartiacque tra un prima e un dopo, specchio di quello che tutti noi abbiamo vissuto a causa dell’emergenza sanitaria.