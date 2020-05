X Factor 2020, gli aspiranti concorrenti dopo la fine della quarantena

In questo periodo di emergenza da covid-19 (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA), in cui sembra che le nostre vite siano appese a un filo, la squadra di X Factor continua a raccogliere i sogni della sua giovane community di talenti, le aspirazioni e la voglia di farsi sentire. Proviamo a mettere insieme quello che sarà il nostro futuro, l’unica certezza è che questa pandemia sta dividendo tutto in un “prima” e un “dopo”, e “dopo” saremo tutti diversi.



Ognuno di noi ne uscirà con una nuova consapevolezza, un nuovo sguardo sul mondo, ne usciremo rafforzati e con più grinta per affrontare ogni cosa. Nel video gli aspiranti concorrenti ci parlano proprio di questo, di cosa faranno e di cosa sognano di fare non appena saremo liberi di riassaporare il piacere di tornare a cantare e riabbracciarci.



Fare la propria parte è tutto ciò che possiamo fare. #noicisiamo e le selezioni sono aperte a tutti gli aspiranti concorrenti che abbiano compiuto 16 anni alla data del 1 settembre 2020. Per iscriversi è sufficiente compilare il form all’indirizzo xfactor.sky.it/casting.