Scopri quanto conosci Luciana Littizzetto, ospite a EPCC. FAI IL QUIZ

L’eclettica artista sarà ospite di Alessandro Cattelan a E poi c’è Cattelan, per una chiusura di stagione esilarante. Martedì alle 21.15 ultimo appuntamento in studio con il late night show di Sky Uno

Torinese classe 1964, Luciana Littizzetto - dopo la carriera di insegnante - si dedica alla recitazione, esordendo in teatro nei primi anni Novanta. In particolare, il suo talento si fa conoscere con lo spettacolo Parlami d'amore Manù, di cui è interprete e autrice, portando in scena personaggi astrusi e stravaganti, tipici protagonisti dei suoi sketch più divertenti.

Non solo teatro per la Littizzetto: grazie al successo riscosso sul piccolo schermo a Zelig ed entrando a fare parte dell’irriverente Gialappa’s Band, la comica finisce spesso davanti alla macchina da presa. Fra le sue apparizioni cinematografiche ricordiamo, nel 1997, quella in Tre uomini e una gamba, film di esordio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo e qualche tempo più tardi in E allora mambo! (1999), al fianco di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Collabora anche con Giovanni Veronesi in Manuale d'amore (2005) e con il regista Fausto Brizzi.