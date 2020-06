Max Pezzali, annunciate le nuove date del 2021

Max Pezzali arriverà allo Stadio San Siro il 9 e il 10 luglio 2021, mentre la data zero è fissata per il 26 giugno allo Stadio Comunale di Bibione

MAX PEZZALI: LE NUOVE DATE

Poche ore fa la voce di Sei fantastica ha comunicato ai fan le nuove, attesissime date dell’appuntamento San Siro canta Max; infatti il 26 giugno lo stadio comunale di Bibione ospiterà la data zero, per poi proseguire il 9 e il 10 luglio a Milano, in cui il primo appuntamento ha già fatto registrare il sold out.