Christian Vieri debutta come cantante, il singolo è Una vita da bomber

Dopo aver conquistato il pubblico con i suoi post e video virali, ora Christian Vieri si prepara a conquistare il panorama musicale nazionale con il singolo Una vita da bomber. L’annuncio è arrivato direttamente dall'ex calciatore tramite un video che ha ottenuto più di 190.000 visualizzazioni . L’uscita è prevista per venerdì 26 giugno, non resta quindi che attendere ancora un po’ per conoscere tutti i dettagli.

Estate: i tormentoni italiani e internazionali

Se Christian Vieri si prepara a far ballare i fan, altri artisti hanno già iniziato a far scatenare il pubblico, tra loro Shade che ha pubblicato l’esplosiva hit Autostop, i Boomdabash e Alessandra Amoroso che hanno firmato una nuova collaborazione, Baby K che ha arruolato Chiara Ferragni nel brano Non mi basta più e Tiziano Ferro che ha pubblicato il duetto con Jovanotti sulle note di Balla per me.

Per quanto riguarda il mondo della musica internazionale, Lady Gaga (FOTO) sta facendo scatenare tutti con il viaggio su Chromatica mentre i Black Eyed Peas hanno appena pubblicato il nuovo singolo Feel the Beat in collaborazione con Maluma