Teen Wolf, il video della reunion del cast

Dopo settimane di attesa, la reunion di Teen Wolf ha finalmente preso vita. Gli attori principali del cast si sono ritrovati virtualmente dopo nove anni dalla messa in onda del primo episodio, raccontando aneddoti riguardanti una delle serie televisive più celebri e amate del piccolo schermo.

Teen Wolf: la reunion da centinaia di migliaia di visualizzazioni

approfondimento

La reunion non è solamente stata un’occasione per rivedere gli attori insieme, seppur separati da uno schermo, ma anche un momento per raccogliere fondi a sostegno della battaglia contro la diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Josh Horowitz ha avuto il compito di introdurre gli attori, conducendo poi la reunion. La chiacchierata è stata aperta da Tyler Posey, che ha dichiarato di essere molto fiero del lavoro svolto da tutto il cast, presenti anche Dylan O’Brien, Holland Roden e Shelley Hennig.

Il filmato integrale ha ottenuto un grande successo, infatti al momento il video conta oltre 1.800.000 visualizzazioni e più di 125.000 like su YouTube.

Gli attori hanno poi parlato dei loro episodi preferiti, mentre il creator Jeff Davis ha ricordato il processo di casting, che ha visto Tyler Posey come primo attore scelto dalla produzione.