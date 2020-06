30 Rock, reunion del cast della serie TV per un episodio speciale

Tutto pronto per il ritorno di “30 Rock”, con Alec Baldwin, Tina Fey e Tracy Morgan. Non si tratta di un vero e proprio continuo della trama originale, bensì di un nuovo episodio speciale, girato a distanza. Il tutto per festeggiare la prossima stagione televisiva del network NBC.

Sono ormai trascorsi più di sette anni da quando nel mondo di “30 Rock” si seguivano le avventure di Liz Lemon nel dietro le quinte di uno show televisivo americano. Per una volta si tornerà su quel set, in qualche modo, per gustare un po’ della magia di una delle serie più premiate degli ultimi decenni.

Svariate le star che torneranno in video, dal trio composto da Tina Fey, Alec Baldwin e Tracy Morgan, a Jack McBrayer e Jane Krakowski. A loro si aggiungeranno altre celebrità, tra personaggi noti e nuovi. Tutti insieme presenteranno la stagione 2020-21 della NBC. Un evento particolare dopo il lungo stop dovuto all’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE).

30 Rock, reunion: cosa sappiamo

Il pubblico avrà modo di apprezzare uno speciale della durata di 1 ora di “30 Rock”, con i protagonisti che interagiranno tra loro, insieme con altri grandi talenti dell’universo televisivo del network del pavone. Verrà così presentata l’intera programmazione della nuova stagione. Il tutto girato rigorosamente a distanza, rispettando le misure di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria.

Appuntamento fissato per il prossimo 16 luglio, quando l’evento sarà trasmesso su NBC, per poi giungere sugli altri canali del network. A questi si aggiunge Peacock, servizio streaming lanciato negli USA, che debutterà il giorno prima della messa in onda, il 15 luglio.

Svariate le dichiarazioni in merito, che hanno aumentato l’hype del pubblico di vecchia data della serie. Tina Fey, creatrice e star dello show, si è così espressa: “Siamo tutti felici di poter avere questa scusa per tornare a lavorare nuovamente insieme, anche se da remoto. Per citare Kenneth, ci sono soltanto due cose che amiamo in questo mondo, la televisione e tutti”.

Serie TV, le ultime reunion

Un grande evento che aiuterà il canale a ripartire dopo le grandi difficoltà fronteggiate in questi mesi. Un successo assicurato come quello di altre grandi reunion. Nel corso della quarantena sono stati svariati i cast che hanno deciso di ritrovarsi online per un evento, spesso connesso ad azioni benefiche.

Basti pensare a “La Tata”, il cui cast è stato tra i primi a proporre qualcosa del genere. Nelle prime fasi del lockdown tutti i protagonisti, e alcune comparse, si sono ritrovati per leggere lo script del primo episodio della serie anni ’90. A questa si sono poi aggiunte “Community”, “The Office” e molte altre.

Josh Gad ha invece dato il via a un nuovo format su YouTube, “Reunited Apart”, riunendo i cast di “Goonies”, “Il Signore degli Anelli”, “Ritorno al futuro” e “Ghostbusters”. La reunion forse più attesa è però quella di “Friends”. Nessun revival all’orizzonte, bensì una lunga chiacchierata tra i protagonisti, che faranno un viaggio nel passato tra curiosità e aneddoti privati. Il coronavirus ha rimandato le riprese ma nei prossimi mesi HBO dovrebbe presentare l’atteso show.