Community, la reunion del cast. VIDEO

Reunion su YouTube per il cast di “Community”, con il creatore Dan Harmon e l’aggiunta di Pedro Pascal al posto di Walton Goggins

“Community” è una delle serie comedy più amate di tutti i tempi. I fan attendono con ansia l’annuncio di un film tratto dallo show, che possa andare a chiudere in maniera definitiva le vicende dei protagonisti.

approfondimento Ritorno al futuro, reunion virtuale: ricreate scene cult. VIDEO A dimostrazione del grande legame con questa serie vi sono i numeri registrati dalla reunion social del cast originale. Un incontro virtuale avvenuto su YouTube, finalizzato a raccogliere fondi per “José Andrés World Centrale Kitchen” e “Frontline Foods”. Associazioni che forniscono pasti alle comunità più vulnerabili e a chi lavora in prima linea durante l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Alla reunion hanno preso parte quasi tutti i protagonisti: Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Alison Brie, Donald Glover, Yvette Nicole Brown, Ken Jeong e Jim Rash, con l’unica eccezione di Chevy Chase. Gli attori hanno letto il copione relativo al quarto episodio della quinta stagione, “Poligrafia collaborativa”. Una stagione che, spoiler alert, non vede la presenza di Pierce. In questo episodio si legge il suo testamento, nel quale si specifica come tutti i membri del gruppo di studio debbano sottoporsi alla macchina della verità. Un modo per verificare che nessuno di loro sia responsabile della sua morte.

approfondimento Lizzie McGuire, la reunion del cast della serie con Hilary Duff Nella serie Walton Goggins prende parte a questo episodio, mentre nella reunion il creatore Dan Harmon presenta Pedro Pascal, l’amato attore di “Game of Thrones”, “Narcos” e “The Mandalorian”.

Community, domande e risposte con i fan Grandi risate durante la reunion, con i fan impazziti per la presenza di Pedro Pascal. L’attore si è divertito come un vero fan, prendendo parte alla lettura con grande entusiasmo. Una performance che ha portato alla creazione di gif e meme di vario genere, con il suo nome divenuto trend topic su Twitter in poco tempo. Spazio anche a una sessione di Q&A, con domande e risposte libere. Impossibile non parlare del film da anni paventato, che i fan sarebbero entusiasti di poter vedere al cinema. Si è parlato di una possibile trama, con Abed protagonista di una complessa missione: ritrovare Troy, scomparso mentre girava il mondo in barca.