Martina Colombari, bellezza al mare: lo scatto pubblicato su Instagram

Più di 23.000 like per lo scatto di Martina Colombari, che vanta oltre un milione di follower

Martina Colombari: “Un’estate al mare”

approfondimento

Elisabetta Canalis, lo scatto è a tinte leopardo: la foto su Instagram

Dall’affermazione mediatica nel 1991 con la vittoria al concorso di bellezza Miss Italia alla conquista dello showbiz nazionale, Martina Colombari (FOTO) è una delle star più amate del Bel paese grazie anche al mix di glam, simpatia e sensualità che l’ha resa una vera e propria icona di stile ed eleganza.

In questi primi weekend estivi, i volti noti del mondo dello spettacolo hanno deciso di concedersi qualche momento di relax in riva al mare, e tra loro troviamo anche la moglie dell’ex calciatore Alessandro Costacurta.

Martina Colombari ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram, che vanta più di un milione di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi e attimi di tranquillità in famiglia.

La foto vede protagonista la showgirl in spiaggia, come didascalia l’inno estivo per eccellenza, ovvero Un’estate al mare di Giuni Russo: “Un'estate al mare / Voglia di remare / Fare il bagno al largo / Per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni”.