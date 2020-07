Elisabetta Canalis, lo scatto è a tinte leopardo: la foto su Instagram

Poche ore fa la showgirl, attrice e conduttrice ha postato uno scatto che ha subito conquistato il web. La foto vede protagonista Elisabetta Canalis indossare un sensuale costume leopardato . Il selfie ha immediatamente fatto il pieno di like contandone al momento più di 90.000.

Sabrina Salerno, lo scatto in costume in Liguria

Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 1 Lug 2020 alle ore 12:08 PDT

In queste settimane numerosi volti noti dello showbiz italiano e internazionale hanno dominato i media con scatti e video divenuti virali nel giro di pochissimo tempo.

Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo del Bel paese troviamo Sabrina Salerno che ha conquistato il pubblico con le foto in costume in Liguria.

Spostandoci nel mondo delle sette note abbiamo visto il debutto di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni su YouTube con il video di Ego, grande risonanza anche per lo scatto romantico postato da Giulia De Lellis in compagnia di Andrea Damante.