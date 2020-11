Time is up, primo ciak per il film con Bella Thorne e Benjamin Mascolo

Sono iniziate a Roma le riprese del teen movie Time is up diretto da Elisa Amoruso con Bella Thorne , attrice americana amata dal pubblico, e Benjamin Mascolo , popstar da anni al vertice delle classifiche italiane con l'ormai ex compagno musicale Fede nel duo Benji e Fede, prodotto da Marco Belardi. Coppia nella vita e ora insieme anche sul set, Bella e Benjamin sono i protagonisti della storia d'amore tra Vivien e Roy, due adolescenti dalle personalità apparentemente opposte. Scritto da Elisa Amoruso ( Chiara Ferragni - Unposted, Maledetta Primavera, Bellissime), Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini, Time is up è una produzione Lotus Production una società di Leone Film Group con Rai Cinema e sarà distribuito da 01 Distribution. Le riprese sono iniziate il 9 novembre, dureranno 6 settimane e si svolgeranno in gran parte a Roma.

Il cast

Nel cast insieme a Bella Thorne (Il sole di mezzanotte - Midnight Sun, Sei ancora qui - I Still See You, The babysitter, Famous in love) e Benjamin Mascolo, al suo debutto come attore, Sebastiano Pigazzi (We are who we are), Bonnie Baddoo (Ruthless, Doctors), Giampiero Judica (The App, Uno di famiglia, Succede, All the Money in the World), Roberto Davide (Dr. Who, Rome), Nikolay Moss (vincitore di un Emmy Award per il suo ruolo da protagonista nella serie TV The Cobblestone Corridor) e Giulio Brizzi (Curon).